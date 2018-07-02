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Медведев поручил до 29 октября подготовить законопроекты об электронных трудовых книжках

Экономика и бизнес
2 июля, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

К этому же сроку ведомства должны будут подготовить проект поправок в госпрограмму "Содействие занятости населения"

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам до 29 октября подготовить законопроекты о введении электронных трудовых книжек. Как сообщает пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам заседания кабинета министров, состоявшегося 28 июня.

"Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с участием заинтересованных государственных органов и организаций до 29 октября 2018 года внести в правительство проекты федеральных законов, предусматривающие формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде, установив переходный период для ведения трудовых книжек исключительно в электронном виде", - говорится в сообщении.

К этому же сроку ведомства должны будут подготовить проект поправок в госпрограмму "Содействие занятости населения", предусматривающих в 2019 и 2020 годах проведение информационно-разъяснительной работы среди работников и работодателей по внедрению электронной трудовой книжки.

Минтруду с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общероссийских объединений работодателей и общероссийских объединений профсоюзов поручено до 1 октября 2018 года сформировать подходы, определить этапы и сроки по переводу в электронный вид делопроизводства по кадровым вопросам.

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Минпромторгу, Минтруду, Росархиву при разработке законодательства в этой сфере, согласно поручению, предстоит внести поправки в закон об архивном деле, в том числе с учетом внедрения электронной трудовой книжки, а также в закон об электронной подписи - в части унификации требований к ее созданию и использованию. При этом будет необходимо предусмотреть применение преимущественно электронной компонентной базы отечественного производства.

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