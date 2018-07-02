Медведев подписал решение о создании ТОР в Ярославской области

ГОРКИ, 2 июля. /ТАСС/. В России появится новая территория опережающего социально-экономического развития "Ростов" в Ярославской области. Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, он подписал соответствующее решение.

На совещании с вице-премьерами глава кабинета министров напомнил, что Ростов является моногородом, его деятельность завязана в градообразующее предприятие Ростовский оптико-механический завод. "Как у всякого моногорода, в этом основная проблема у Ростова, нужно создавать новые возможности для работы и жизни в этом прекрасном старинном городе, в одном из древнейших на нашей земле", - указал премьер-министр.

По его словам, "формируя такую территорию, диверсифицируется экономика Ростова". Медведев подчеркнул, что "нужно привлекать новые инвестиции" в экономику города. Председатель правительства отметил, что некоторые соглашения с инвесторами уже подписаны. Он поручил вице-премьеру Виталию Мутко "следить за развитием этого процесса с учетом нового статуса Ростова".