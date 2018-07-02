ЕК: импортные пошлины США на автомобили ЕС станут налогом для американского потребителя

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Введение Вашингтоном импортных пошлин на автомобили европейского производства подорвет экономику США и фактически обложит налогом американского потребителя. Такая позиция обозначена в письме Еврокомиссии, направленном в министерство торговли США. Основные тезисы письма распространила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Европейские автомобильные компании, работающие в США, экспортируют почти 60% своей продукции в другие страны, улучшая торговый баланс США и напрямую обеспечивая 120 тыс. рабочих мест, косвенно - 420 тыс. (на американских предприятиях - поставщиках комплектующих - прим. ТАСС), - говорится в письме ЕК. - Тарифы [на импортные комплектующие] также приведут к дополнительным расходам базирующихся в США европейских предприятий и фактически превратятся в налог для американских потребителей".

Этим письмом Еврокомиссия оспорила проводимое министерством торговли США расследование о влиянии импорта европейских автомобилей на национальную безопасность США, а также выразила сомнение в его легитимности и соответствии международным торговым нормам. ЕК также подчеркнула, что последствия введения таких тарифов для американской экономики будут "значительно осложнены неизбежными ответными торговыми мерами партнеров США".

В воскресенье выдержки из послания Еврокомиссии опубликовало европейское подразделение американской газеты Politico, которое отметило, что экономика США может потерять $13-14 млрд в случае введения торговых пошлин на автомобили европейского производства и при этом не получить практически никакой прибыли от торговых тарифов. Газета считает, что рассматриваемая администрацией Дональда Трампа импортная пошлина в 25% на автомобили и запчасти европейских производителей "нанесет удар в основном и в первую очередь по экономике США". В документе ЕК отмечается, что сейчас на территории США европейские компании производят 2,9 млн автомобилей - около 26% выпускаемых в США машин. При этом значительная часть запчастей для них импортируется.

США с 1 июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). В ответ ЕС начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел ответные торговые тарифы в 25% на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год.