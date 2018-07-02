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Около 30 сельхозпроизводителей Смоленской области объединились под брендом "Смолпродукт"

Экономика и бизнес
2 июля, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По планам смоленских властей, уже к концу лета в магазинах одной из федеральных сетей появится молочная продукция под это торговой маркой

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ТАСС, 2 июля. Около 30 сельхозпроизводителей Смоленской области, которые выпускают 250 наименований товаров, объединились под торговой маркой "Смолпродукт". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"Мы разработали каталог продукции под торговой маркой "Смолпродукт", который на сегодняшний день объединил порядка 30 производителей, более 250 наименований продукции", - цитирует пресс-служба генерального директора "Союза Смоленских производителей" Алексея Кубасова.

По планам смоленских властей, уже к концу лета в магазинах одной из федеральных сетей появится молочная продукция под торговой маркой "Смолпродукт". "Стоит отметить, что организация работы по поставкам продукции сельскохозяйственных производителей и перерабатывающих предприятий в федеральные торговые сети через регионального оператора под единой торговой маркой является уникальным проектом для России", - уточнил Кубасов.

По словам губернатора Смоленской области Алексея Островского создание регионального бренда поможет смоленским фермерам реализовывать продукцию по всем каналам сбыта, в том числе, и в крупных федеральных сетях.

"Взаимодействие с местными товаропроизводителями в части представления их продукции под торговой маркой "Смолпродукт" должно строиться исключительно на добровольной основе. Фермеры должны понимать, что мы ни в коем случае не ограничиваем их в развитии и сохранении тех рынков сбыта, которые уже налажены - это и в дальнейшем будет осуществляться под их собственным брендом. Тогда как бренд "Смолпродукт" предлагает смоленским производителям дополнительные возможности в расширении рынков сбыта продукции через новые каналы, в том числе, федеральные торговые сети, а также выход на рынок стран СНГ, то есть они могут развиваться и под собственным, и под общеобластным брендом", - цитирует пресс-служба губернатора.

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