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Путин поручил начать практическую работу по развитию комплекса сибирских аэропортов

Экономика и бизнес
2 июля, 14:40 дата обновления: 2 июля, 14:55 UTC+3

Президент подчеркнул, что этот вопрос нужно отработать совместно с Минтрансом

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Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил начать практическую проработку вопросов развития комплекса сибирских аэропортов, расположенных в Новосибирске, Омске, Красноярске, Кемерове и Иркутске. Об этом он заявил на встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

"Эти идеи [развития сибирского "куста" аэропортов] пора реализовывать, - отметил глава государства. - Поэтому нужно к этим бумагам "ноги приделать", как у нас по-простому говорят. Нужно прямо сейчас начать практическую конкретную работу в правительстве".

"Все это нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки - и пассажирские, и грузовые, - пояснил президент. - Там многое нужно будет сделать - и по качеству полосы, и по терминалам. Я недавно совсем с министром [транспорта] говорил на этот счет, ставил ему задачи по этому "кусту", по этому региону, так что вы отдельно встретьтесь с ним и переговорите".

Глава региона ответил, что власти региона уже презентовали и региональным, и федеральным властям проект транспортной стратегии Новосибирской области. Говоря о воздушном транспорте, Травников доложил, что новосибирский аэропорт Толмачево по итогам 2017 года поставил рекорд, обслужив более 5 млн пассажиров. "И самое важное, у оператора аэропорта, у компании "Новапорт" серьезные планы по увеличению пропускной способности в ближайшие годы - до 9-10 млн в год пассажиров они планируют перевозить", - добавил глава региона.

По его словам, Новосибирская область второй год участвует в федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги", увеличивая примерно на 10% ежегодно долю дорог, соответствующих нормативам. К концу этого года планируется выйти на показатель в 52%, а к 2024 году - на 85%. "Понимая, что нельзя допускать разрыв между столицей и сельской территорией, в этом году, в феврале совместно с депутатами Законодательного Собрания мы принимали решение, выделяли дополнительно 1,5 млрд рублей именно на сельские дороги", - добавил Травников.

По его словам, это позволит довести долю сельских дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 50%, как это и предписано указом президента. Сейчас эта цифра составляет 36%.

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