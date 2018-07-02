Ливия после атаки боевиков на нефтяные порты страны потеряла более $650 млн

ТАСС, 2 июля. Ливия после атаки боевиков на нефтяные терминалы в портах страны в середине июня потеряла более $650 миллионов. Такие данные приводит Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, базируется в Триполи).

"Потери бюджета Ливии после атак на порты Рас-Лануф и Эс-Сидр 14 июня превысили $650 млн", - указали в корпорации.

При этом в компании отметили, что блокирование работы портов приводит к ежедневным потерям добычи нефти на уровне 850 тыс. баррелей, газа - около 710 млн футов (более 20 млн куб. м), а ежедневные общие потери дохода оценивается в $67,4 млн.

Ранее в понедельник Национальная нефтяная корпорация сообщила о приостановке отгрузки углеводородов с терминалов Зувейтина и Марса-эль- Харига. Как заявил глава компании Мустафа Саналла, на терминалах объявлено "состояние форс-мажора". "Хранилища там полностью заполнены, что вынуждает нас прекратить добычу нефти", - отметил он.

Политический кризис в Ливии

Неделю назад Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о передаче терминалов "нефтяного полумесяца" под юрисдикцию Национальной нефтяной корпорации со штаб-квартирой в Бенгази, которая подчиняется временному кабинету Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и оспаривает право управления нефтяными объектами и распределения доходов от экспорта углеводородов у столичной структуры. Как отмечалось, решение было принято из-за того, что часть нефтяных доходов использовалась для финансирования незаконных вооруженных формирований, в том числе экстремистского толка. Теперь же, как заявлял глава бенгазийской корпорации Фарадж Саид аль-Хаси, все получаемые от отрасли средства будут поступать в Центробанк страны под контролем властей на востоке страны, а не в Триполи.

Признанное мировым сообществом правительство национального согласия Фаиза Сараджа, которое также заседает в Триполи, осудило действия ЛНА и призвало СБ ООН вмешаться и заблокировать любые попытки "незаконной продажи нефти" восточным руководством. В Национальной нефтяной корпорации назвали решение сторонников Хафтара противоречащим резолюциям Совбеза и местному законодательству, пообещав возбуждать судебные иски против компаний, заключивших сделки с параллельной структурой.

В середине июня Национальная нефтяная корпорация уже объявляла "форс-мажор" на двух крупнейших в стране терминалах Рас-Лануф и Эс-Сидр после того, как они были захвачены боевиками. Спустя неделю, 21 июня, Хафтар отдал приказ начать штурм и "очистить "нефтяной полумесяц" от террористов". В результате наступления войска при поддержке боевой авиации в тот же день выдворили бандформирования из портов.