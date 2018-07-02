Польша оценила потенциальные потери за транзит газа РФ в 2010-2017 годах в $400 млн

ВАРШАВА, 2 июля. /ТАСС/. Польша в 2010-2017 годах недополучила $400 млн потенциальной прибыли за транзит российского газа.

Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Как указал Наимский, в результате подписания в 2010 году газового контракта с РФ "Польша потеряла выгоды от транзита" топлива через свою территорию. Польша недополучила доход от транзита в размере 1,5 млрд злотых (около $400 млн), подсчитал министр.

По его словам, из-за этого контракта польская сторона потеряла контроль над ЕвроПолГазом (компания-оператор Ямальского газопровода). Кроме этого, произошло укрепление энергетической зависимости Польши от РФ, остановка проектов по диверсификации источников энергии, утверждает Наимский.

Выводы главстата

Ранее в понедельник Главное статистическое управление Польши обнародовало документ, в котором оценивается ход переговоров республики с российской стороной в 2010 году, результатом которых стало подписание контракта на поставки в страну российского газа.

"Как министр экономики, так и PGNiG (крупнейшая в стране энергетическая компания) в полной мере не использовали свои переговорные возможности, не предприняв попытки получить взамен на выгодные для российской стороны положения аналогичные выгоды для Польши", - подчеркивается в документе.

"Переговоры польского правительства с российскими властями в 2009-2010 годах о поставках природного газа велись польской стороной без тщательной подготовки", - констатировало Главное статистическое управление Польши. Вместе с тем управление подчеркнуло, что в 2006-2011 годах власти республики "обеспечили стране непрерывность поставок газа, однако экономические эффекты были хуже, чем предполагалось", - указано в документе.

Газовые потребности Польши

Польша потребляет в год 15 млрд кубометров газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик газа в Польшу - "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа.

Власти республики заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России в течение пяти лет - до 2022 года, когда завершается срок действия подписанного в 2010 году договора с "Газпромом". Среди возможных альтернатив - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность - строительство газопровода Baltic pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.