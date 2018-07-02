Страховщики предложили внедрить страховые принципы в системе ОМС к 2025 году

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Страховщики, медицинское сообщество и пациентские организации представили "дорожную карту" по переходу на "рисковую" модель обязательного медицинского страховании (ОМС) к 2025 году в рамках Всероссийского консилиума заслуженных врачей РФ "Медицина народного доверия". Об этом сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Консилиум прошел в Москве 26-28 июня при поддержке Администрации президента РФ, Минздрава и Общероссийского народного фронта.

Нынешняя система финансирования здравоохранения ориентирована на содержание инфраструктуры, а не на оплату оказанной медпомощи, отметил Юргенс. При такой системе врачи недостаточно заинтересованы в результате лечения, у них низкий уровень зарплаты и нет связи между доходами и результатами труда, отмечается в презентации ВСС.

В "рисковой" системе страхования расходы на медпомощь возлагаются на страховые компании или передаются медорганизациям, пояснил Юргенс.

Программа госгарантий

На одном из первых этапов предлагается проанализировать ресурсы программы госгарантий, следует из дорожной карты. Как пояснил вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов, сейчас существует неопределенность, какая именно помощь и в каком объеме полагается гражданину по ОМС: например, полагается ли по ОМС невропатолог на дому, и т. д.

"Программа госгарантий - это некий документ, где все прописано, но нюансы позволяют ее трактовать неоднозначно. Вторая проблема - программа госгарантий безлимитная, а бюджет конечен", - продолжает глава рабочей группы ВСС по развитию ОМС, директор по развитию "АльфаСтрахование - ОМС" Александр Трошин. При этом не учитывается отношение пациента к своему здоровью, поэтому возможны такие крайние примеры: пациент может несколько раз получить высокотехнологичную медпомощь по легочным заболеваниям, при этом продолжать курить, несмотря на противопоказания.

Соплатежи пациентов за медпомощь обсуждаются среди механизмов повышения эффективности ОМС, но система социальных гарантий остается, уточнил ТАСС Трошин.

"В нашей идеологии наполнение бюджета через пациента не предусматривается. Соплатежи фигурируют при рассмотрении тех или иных моделей, но как элемент привития пациенту привычек ведения здорового образа жизни и необходимости осмысленного потребления медицинских услуг. Размер соплатежа в этом случае должен быть символическим, его задача дисциплинировать пациента в развитии ответственного отношения к собственному здоровью", - сказал он.

По словам Трошина, люди готовы платить за качественную медпомощь, потому что они сейчас делают это "в черную", в конвертах. "Где-то они сами ищут врача, где-то с них это вымогают. Наведение порядка здесь - это и есть страховые принципы", - пояснил он.

Также страховые принципы подразумевают конкуренцию врачей и медорганизаций за пациента, что может быть реализовано за счет создания рейтинга врачей и клиник, продолжает Трошин.

Этапы дорожной карты

Дорожная карта по переводу системы ОМС на страховые принципы предполагает создание в 2018 году Совета здоровья нации при президенте РФ, а также обсуждение параметров модели ОМС, построенной на страховых принципах, и централизация фондов ОМС. В 2019 году предлагается определить 4-5 пилотных регионов, где будет применяться новая риск-ориентированная модель. В 2020-2022 годах планируется начать реализацию пилотов, в 2025 гду - оценить их результаты и тиражировать методологию.

К 2022 году предлагается принять закон об обязательном страховании ответственности врачей и разработать новую систему оплаты труда, которая будет связывать размер зарплаты с эффективностью лечения.

Пока дорожная карта - это лишь предложения, они не облечены в форму официальных документов органов власти, уточнил Дмитрий Кузнецов.