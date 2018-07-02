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Промышленную деталь впервые напечатали на первом российском 3D-принтере по металлу

Экономика и бизнес
2 июля, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Уточняется, что с помощью принтера удалось создать головной образец колеса сложной геометрии для электронасоса

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Специалисты института технологии поверхности и наноматериалов АО "НПО "ЦНИИТМАШ" (входит в Атомэнергомаш) впервые изготовили на первом отечественном 3D-принтере по металлу промышленную деталь - головной образец колеса сложной геометрии для электронасоса. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Атомэнергомаша.

Работа выполнялась по заказу еще одного атомного предприятия - АО "ОКБМ Африкантов". 3D-принтер по металлу печатает трехмерные объекты из металла, при этом металлический порошок, с помощью которого печаталась деталь в ЦНИИТМАШе, тоже был российского производства.

В сообщении отмечается, что в дальнейшем полученная деталь пройдет в ОКБМ осмотр и рентгенографию. Изделие разрежут, оценят его плотность, однородность и другие необходимые характеристики.

"Затем с учетом замечаний "ОКБМ Африкантов" специалисты ЦНИИТМАШ изготовят второе колесо, которое испытают на стендах в ОКБМ. Проведенная опытная печать позволит определить дальнейшие шаги по внедрению технологии 3D-печати для изготовления ответственных деталей", - говорится в сообщении.

Внедрение 3D-печати позволит в несколько раз сократить время изготовления деталей со сложной геометрией, поскольку их производство традиционным способом является трудоемким процессом, отмечают в Атомэнергомаше.

Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения (АО НПО "ЦНИИТМАШ") основан в 1929 году и имеет статус Государственного научного центра Российской Федерации. Является разработчиком основных материалов, технологий и изделий энергетического и тяжелого машиностроения, в том числе важнейших элементов оборудования атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, атомных станций нового поколения АЭС-2006, гидравлических и газовых турбин, энергоблоков тепловых электростанций, мощных прессов и металлургических агрегатов. В состав НПО входят пять специализированных институтов, опытный завод, испытательные и аттестационные центры. Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома.

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