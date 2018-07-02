Управление ФАС в Дагестане возглавил замруководителя УФАС по Карачаево-Черкесии

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Карачаево-Черкессии Каир Бабаев возглавил управление ФАС по Дагестану. Об этом сообщается в понедельник на сайте ФАС России.

В конце марта Следственный комитет России сообщил о задержании руководителя управления ФАС по Дагестану Кубасая Кубасаева по подозрению в получении взятки в размере 3 млн рублей.

"29 июня 2018 года состоялась встреча заместителя руководителя ФАС России Сергея Пузыревского и врио главы Дагестана Владимира Васильева. В рамках этой встречи замглавы ФАС представил Каира Бабаева в качестве временно исполняющего обязанности руководителя Дагестанского УФАС России", - говорится в сообщении.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития и защиты конкуренции в республике. Сергей Пузыревский сообщил, что в центральном аппарате ФАС сформирована группа, которая работает в Дагестане.

"В течение ближайшего времени рабочая группа проведет мониторинг ситуации на товарных рынках, в первую очередь социально значимых, и по фактам выявленных нарушений [планируется] дать им надлежащую правовую оценку, а также принять меры по их устранению", - сообщил замглавы ФАС, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Кроме того, по его словам, руководителем антимонопольной службы страны дано указание всем своим заместителям в первоочередном порядке рассматривать запросы, которые касаются экономических тем, связанных с Дагестаном.

Биография Бабаева

Каир Бабаев родился в 1964 году. Окончил Дагестанский госуниверситет в 1989 году по специальности "экономист". С 1989 по 1991 год работал инженером по нормированию труда на черкесском заводе РТИ.

С октября 1995 по 2004 год Бабаев - и.о. замначальника, заместитель начальника Карачаево-Черкесского управления Госкомитета по антимонопольной политике России.

С 2004 по июнь 2018 года - заместитель руководителя Управления ФАС по Карачаево-Черкесской Республике.