Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Предварительный ущерб для аграриев Кубани из-за града составил 1,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
2 июля, 15:49 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, июля. /ТАСС

Урон посевам был нанесен на площади 60 тыс. га

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Ущерб, который аграрии Краснодарского края понесли из-за выпавшего в минувшие выходные града, предварительно оценивается в 1,5 млрд рублей, сообщила  пресс-служба краевой администрации.

"Для некоторых сельхозпроизводителей это критичная цифра, предварительный ущерб - порядка 1,5 млрд рублей. Нельзя оставлять наших аграриев один на один с проблемой. Необходимо помочь тем предприятиям, где потери составили свыше 50%", - приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Он отметил, что был нанесен урон посевам сельскохозяйственных культур на площади свыше 60 тыс. га.

Ранее источник в администрации Тимашевского района сообщил, что град, по предварительным данным, побил посевы подсолнечника, кукурузы и свеклы.

Краснодарский край традиционно является одним из ведущих аграрных регионов России. В 2017 году урожай зерновых составил 14,7 млн тонн - на уровне предыдущего года, около 10% суммарного объема урожая зерновых в стране. В этом году планируется, что аграрии Кубани побьют прошлогодний рекорд. Кубань - один из крупнейших среди регионов России производителей сахарной свеклы, ежегодно край дает около 25% общего производства в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
2
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
В ЦБ прокомментировали сходство фото Акинфеева и фрагмента купюры в честь ЧМ-2018
5
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
6
ВЦИОМ: большинство россиян не стремятся переехать за границу
7
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости