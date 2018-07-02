Предварительный ущерб для аграриев Кубани из-за града составил 1,5 млрд рублей

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Ущерб, который аграрии Краснодарского края понесли из-за выпавшего в минувшие выходные града, предварительно оценивается в 1,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Для некоторых сельхозпроизводителей это критичная цифра, предварительный ущерб - порядка 1,5 млрд рублей. Нельзя оставлять наших аграриев один на один с проблемой. Необходимо помочь тем предприятиям, где потери составили свыше 50%", - приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Он отметил, что был нанесен урон посевам сельскохозяйственных культур на площади свыше 60 тыс. га.

Ранее источник в администрации Тимашевского района сообщил, что град, по предварительным данным, побил посевы подсолнечника, кукурузы и свеклы.

Краснодарский край традиционно является одним из ведущих аграрных регионов России. В 2017 году урожай зерновых составил 14,7 млн тонн - на уровне предыдущего года, около 10% суммарного объема урожая зерновых в стране. В этом году планируется, что аграрии Кубани побьют прошлогодний рекорд. Кубань - один из крупнейших среди регионов России производителей сахарной свеклы, ежегодно край дает около 25% общего производства в стране.