Правительство определит 17 банков для работы с участниками электронных закупок у бизнеса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министерство финансов внесло в правительство проект распоряжения об утверждении перечня из 17 уполномоченных банков для работы с электронными площадками, на которые переводятся все способы государственных и корпоративных закупок у малого и среднего предпринимательства. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров.

"Предстоит еще большая работа по установлению взаимодействия с банками. Критерии для отбора таких банков также правительством утверждены. Внесен проект распоряжения об утверждении конкретного перечня таких банков", - сказал Лавров.

По его словам, эти критерии полностью соответствуют тем, по которым сейчас отбираются банки на размещение средств федерального бюджета на депозиты.

"С этой точки зрения круг этих банков известен, это 17 банков. Эти банки, если они захотят работать в этой системе и вести специальные счета, должны будут в ближайшие три месяца установить электронное взаимодействие с отобранными площадками и запустить процедуру открытия специальных счетов для поставщиков", - сказал Лавров.

Он отметил, что таким образом сокращается количество банков, с которыми могли работать участники закупок. "Но на самом деле, это самые крупные банки с самыми разветвленными сетями представительств и филиалов. И если есть расчетный счет в этом банке, то есть процедура наделения его статусом специального счета, никаких дополнительных усилий здесь [малому бизнесу] предпринимать не нужно. Можно иметь любое количество спецсчетов в любом из этих 17 банков", - пояснил замминистра финансов.

Он напомнил, что с 1 июля начался процесс перевода всех закупок, осуществляемых госорганами и госкомпаниями, на электронные площадки. Полностью новая система электронных площадок начнет работать с 1 января 2019 года.