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ЕАБР предоставил первый транш на строительство ЦКАД-3

Экономика и бизнес
2 июля, 16:39 UTC+3

Сумма составила 682,8 млн рублей

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил первый транш на строительство ЦКАД-3 в объеме 682,8 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного на сайте банка.

"Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил первый транш в объеме 682,8 млн рублей в рамках акционерного (мезонинного) финансирования проекта строительства автомобильной дороги ЦКАД-3", - говорится в сообщении.

По словам председателя правления ЕАБР Максима Коржова, Евразийский банк развития впервые применил такой нестандартный для банковской практики вид продукта, как акционерное финансирование. ЕАБР предоставил кредит сроком на 25 лет ООО "Автодорожная строительная корпорация" (ООО "АСК")", в котором является участником.

Ранее по проекту, который оценивается более чем в 80 млрд рублей, Евразийским банком развития был подписал ряд соглашений. Среди них - по вхождению в капитал ООО "АСК" путем покупки 25% долей участия в уставном капитале компании, а также пакет документов, предусматривающий финансирование проекта.

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