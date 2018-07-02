Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минприроды: эконалог станет двойной нагрузкой на производителей сигарет

Экономика и бизнес
2 июля, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ранее в Минздраве предложили ввести экологический налог на сигареты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Эконалог станет двойной нагрузкой на производителей сигарет, которые уже платят экологические сборы. Об этом ТАСС в понедельник сказали в пресс-службе Минприроды РФ.

В понедельник Минздрав предложил ввести экосбор на производство сигарет.

"Производители и импортеры сигарет в России уже платят экосбор. Средства от него направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей", - отметили в пресс-службе, отметив, что ввод эконалога станет дополнительной нагрузкой на производителей сигарет.

Производитель или импортер упаковки может выбрать - заниматься переработкой самостоятельно или платить экосбор, добавили в Минприроды.

Технологий сбора и переработки окурков пока нет. При разработке нормативов на следующий трехлетний период, при получении информации от Минпромторга о наличии соответствующих технологий, можно будет вернуться к обсуждению данного вопроса, отметили в пресс-службе Минприроды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
2
Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
В ЦБ прокомментировали сходство фото Акинфеева и фрагмента купюры в честь ЧМ-2018
5
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
6
ВЦИОМ: большинство россиян не стремятся переехать за границу
7
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости