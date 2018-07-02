Минприроды: эконалог станет двойной нагрузкой на производителей сигарет

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Эконалог станет двойной нагрузкой на производителей сигарет, которые уже платят экологические сборы. Об этом ТАСС в понедельник сказали в пресс-службе Минприроды РФ.

В понедельник Минздрав предложил ввести экосбор на производство сигарет.

"Производители и импортеры сигарет в России уже платят экосбор. Средства от него направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей", - отметили в пресс-службе, отметив, что ввод эконалога станет дополнительной нагрузкой на производителей сигарет.

Производитель или импортер упаковки может выбрать - заниматься переработкой самостоятельно или платить экосбор, добавили в Минприроды.

Технологий сбора и переработки окурков пока нет. При разработке нормативов на следующий трехлетний период, при получении информации от Минпромторга о наличии соответствующих технологий, можно будет вернуться к обсуждению данного вопроса, отметили в пресс-службе Минприроды.