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Систему подачи воды на востоке Крыма планируется ввести в строй к 15 июля

Экономика и бизнес
2 июля, 17:08 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 2, июля. /ТАСС

Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, строительство трубопровода позволит решить проблемы с водоснабжением Феодосии и Керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Ввод системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова, который испытывает проблемы с водоснабжением из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, планируется к 15 июля 2018 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Крыма.

"[Глава региона] Сергей Аксенов отметил, что строительство трубопровода позволит решить проблемы с водоснабжением Феодосии и Керчи, в связи с чем 15 июля объект должен быть введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Речь идет о системе водоподачи, которая представляет собой "тракт водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в Северо-Крымский канал". Строительство объекта ведется в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года".

"Объект должен был быть сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года. На данный момент работа выполнена на 98%, требуется осуществить пусконаладочные работы", - говорится в сообщении.

Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде, как в питьевой, так и для орошения сельхозземель.

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