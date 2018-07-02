"Открытие холдинг" подал иск к АСВ о признании недействительным долга на 28 млрд рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Открытие холдинг" подало иск в отношении ГК "Агентство по страхованию вкладов" о признании недействительным договора уступки прав требования между АСВ и АО "Рост Банк", касающегося задолженности в 28 млрд рублей, говорится в сообщении холдинга.

Иск зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Москвы 29 июня и к производству пока не принят.

АСВ выделило "Открытие холдингу" заем на 28 млрд рублей на санацию банка "Траст" в конце 2014 года, в апреле 2018 года АСВ переуступило право требования долга Рост банку. В "Открытие холдинге" утверждают, что холдинг исполнил обязательства в полном объеме.