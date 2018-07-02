Госдума обсудит 3 июля повышение НДС и снижение акцизов на бензин

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на заседании во вторник, 3 июля, вопросы о снижении акцизов в рамках второго чтения законопроекта о налоге на добавленный доход (НДД), а также законопроект о повышении НДС в первом чтении. Об этом сообщил журналистам по итогам совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Будут рассмотрены поправки в Налоговый кодекс, касающиеся налога на дополнительный доход от продажи нефти и нефтепродуктов. В этот законопроект внесены очень важные поправки, которые касаются снижения акцизов на бензин. В связи с резким повышением цен на моторное топливо, вы знаете, правительство предложило целый ряд мер для того, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. Одной из наиболее важных мер является снижение акцизов на бензин, снижение достаточно серьезное", - сказал он.

Жуков напомнил, что, согласно поправкам, с 1 июля на бензин класса 5 снижается акциз на 3,7 тыс. рублей на 1 т, на дизельное топливо - на 2,6 тыс. рублей на 1 т.

Второй закон относится к налогу на добавленный доход, изменения вносятся в закон о таможенном тарифе, добавил первый вице-спикер нижней палаты парламента. "Они предоставляют правительству право до конца этого года вводить дополнительные таможенные пошлины на светлые нефтепродукты, а именно на бензин, прямогонный бензин в размере до 90%. Такая мера применялась в 2011 году, когда был значительный рост цен на бензин", - рассказал депутат.

"Во втором чтении завтра также будут рассмотрены поправки в Бюджетный кодекс, направленные на реализацию механизма обоснования инвестиций. Здесь также внесены поправки, которые предполагают в составе федерального бюджета создать фонд развития и направлять эти средства на финансирование, связанное с инфраструктурными проектами, причем сумма, которую предполагается выделить в федеральном бюджете на эти направления, очень существенная - это общий объем ресурсов до 3,5 млн рублей до 2024 года. Это очень серьезная мера, направленная на инвестиции в инфраструктурные проекты", - отметил парламентарий.

"Важными" назвал Жуков и законопроекты, касающиеся НДС и страховых взносов. "Правительство предложило увеличить ставку НДС с 18% до 20%, а также зафиксировать бессрочный период размера страховых взносов в 22%. С 1 января 2019 года устанавливается тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22%", - указал он.

Также Госдума рассмотрит 3 июля в первом чтении законопроект о запрете рекламы услуг по написанию дипломов, курсовых и научных работ.