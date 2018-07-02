"Онэксим" не ведет переговоры о продаже энергокомпании "Квадра"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Группа "Онэксим" Михаила Прохорова ни с кем не ведет переговоры о продаже энергетической компании "Квадра", сообщил ТАСС представитель генерального директора группы "Онэксим" Дмитрия Разумова.

"Информация о продаже "Квадры" ТГК-2 не соответствует действительности. В настоящий момент никаких переговоров ни с ТГК-2, ни с кем бы то ни было другим мы не ведем", - передал через своего представителя гендиректор группы.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что ТГК-2 может в ближайшие месяцы приобрести за 18 млрд рублей пакет "Квадры" у группы "Онэксим", которой принадлежит основной пакет голосующих акций компании.

Представитель Федеральной антимонопольной службы ранее сообщил ТАСС, что ведомство не получало ходатайства ТГК-2 на покупку доли в "Квадре".

"Квадра" работает в Центральном федеральном округе (в частности, в Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях). Установленная электрическая мощность электростанций компании - 2,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал/ч.