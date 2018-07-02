Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пожилые люди в случае повышения пенсионного возраста смогут работать в сфере инфраструктуры, в том числе цифровой, например, в аэропортах и салонах продажи мобильных устройств, считает директор Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

"Мы смотрим, куда перемещались возрастные работники в странах, которые с этим столкнулись (с повышением пенсионного возраста). <...> Это прежде всего в инфраструктуре, все, что связано с инфраструктурой - аэропортовая инфраструктура, цифровая инфраструктура, именно продажи мобильных гаджетов", - сказала Овчарова в ходе презентации доклада экспертов ВШЭ "Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию".

Она добавила, что это те структуры, где работают молодые люди, но откуда они, скорее всего, перейдут в более инновационные сферы, тогда как их места займут люди "ранних пенсионных возрастов".

Овчарова подчеркнула, что это явление можно наблюдать в европейских странах, которые столкнулись с необходимостью повышения пенсионного возраста. "Если раньше в аэропорту встретить женщину в возрасте старше 50 лет - это была редкость, то сегодня мы видим, что как женщины, так и мужчины в этой инфраструктуре - люди старших возрастов", - отметила эксперт.

Пенсионный возраст в России для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Правительство России 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Одним из обоснований увеличения пенсионного возраста является рост продолжительности жизни в России.