ОНФ предлагает гарантировать сохранение рабочих мест за пять лет до выхода на пенсию

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает в рамках пенсионной реформы законодательно гарантировать рабочие места для людей предпенсионного возраста и ввести для них обязательную фиксацию рабочих мест. Соответствующие рекомендации были приняты по итогам круглого стола, прошедшего в понедельник в ОНФ с участием экспертов движения, а также представителей профильных министерств и ведомств.

Как следует из рекомендаций, поступивших в ТАСС, ОНФ предлагает "обеспечить сохранение рабочих мест для граждан за пять лет до выхода на пенсию по старости посредством расширения в законодательстве понятия "предпенсионный возраст" с соответствующими гарантиями". Одновременно предлагается "ввести дополнительные гарантии трудоустройства граждан предпенсионного возраста посредством фиксации обязательной квоты рабочих мест в компаниях и организациях с государственным участием".

Также среди рекомендаций создание условий на рынке труда, упрощающих поиск работы и трудоустройство для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Как указывается в релизе ОНФ, речь идет о "специальных ярмарках вакансий, трудовой мобильности и маятниковой трудовой миграции".

Кроме того, обращается внимание на необходимость "гарантировать обязательный учет региональных особенностей продолжительности жизни, при необходимости корректировать в переходный период сроки выхода на пенсию жителей отдельных регионов".

В ОНФ проинформировали, что все предложения, которые эксперты обсудили на круглом столе, будут направлены в правительство РФ и Госдуму.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании совета руководителей фракций "Единой России" сообщил, что поручил Минтруду России совместно с Минфином России разработать меры по содействию занятости граждан предпенсионного возраста, в том числе такие, как повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости с гражданами предпенсионного возраста".

Увеличение периода повышения пенсионного возраста

Эксперты Общероссийского народного фронта также выступили с предложением удлинить на треть период повышения пенсионного возраста, а также стимулировать работодателей, у которых работают пожилые люди. "Предлагается увеличить переходный период, в течение которого будет происходить повышение пенсионного возраста, на треть (с 10 до 15 лет для мужчин и с 16 до 24 лет для женщин)", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, активисты ОНФ предложили "разработать комплекс мер, стимулирующих работодателей обеспечивать занятость граждан старшего поколения, а также разработать и принять государственную программу профессиональной переподготовки и обучения граждан старшего поколения с учетом наиболее востребованных профессий".

Также, по мнению экспертов, необходимо "создать механизм государственного прямого субсидирования работодателей, проводящих обучение и переобучение граждан старшего поколения на собственном предприятии с гарантированным последующим их трудоустройством".