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"Москино" побило рекорд прошлого года по сборам от показов за полугодие

Экономика и бизнес
2 июля, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Показатель увеличился на 52%

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сеть городских кинотеатров "Москино" поставила рекорд по сбору от кинопоказа за первое полугодие 2018 года, увеличив его на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, сумма сборов составила более 85 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы "Москино".

"Стремительный рост посещаемости сети начался с приходом в "Москино" новой команды в 2017 году. По итогам 2017 года рост посещаемости коммерческого кинопоказа составил более 40% (350 тыс. человек за первое полугодие 2018 года), сборы выросли на 52% (85 млн рублей за первое полугодие 2018 года). Изменения произошли во многом благодаря вводу онлайн-продаж билетов, обновлению концепции и репертуара, корректировке ценовой политики, модернизации кинотеатров и обновлению персонала", - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению представителей сети, такой рост получился во многом благодаря вводу онлайн-продаж билетов, обновлению концепции и репертуара, корректировке ценовой политики, модернизации кинотеатров и обновлению персонала.

Генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко выразила уверенность, что положительная динамика роста посещаемости и сборов сохранится во втором полугодии.

"Мы продолжаем ремонтировать и модернизировать кинотеатры, работаем над их продвижением и специальным репертуаром, а также планируем запуск мобильного приложения для увеличения продаж билетов", - сказала она.

В сеть "Москино" входит 13 кинотеатров (22 зала) в Москве, среди них "Космос", "Звезда", "Факел", "Юность", "Березка" и другие. Сеть находится в собственности города Москвы, в ведении департамента культуры, управляется учреждением "Московское кино".

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