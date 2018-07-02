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Apple спрогнозировала рост расходов потребителей в App Store до 80% к 2022 году

Экономика и бизнес
2 июля, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Компания планирует рост этого показателя до $75,7 млрд

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ТАСС, 2 июля. Apple прогнозирует рост расходов потребителей в App Store до $75,7 млрд к 2022 году, что на 80% выше по сравнению с 2017 годом. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

Расходы потребителей в App Store за 2017 год составляют $42,5 млрд, в нынешнем году компания прогнозирует рост данного показателя до $53,1 млрд.

Также Apple сообщает, что потребители в App Store платят почти вдвое больше, чем в Google Play, несмотря на меньшее количество устройств.

При том что США - крупнейший рынок по расходам потребителей и загрузкам в App Store, почти 60% расходов приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион.

В настоящий момент в App Store опубликовано более 4,5 млн приложений, из которых ведущими по мировым расходам потребителей являются Netflix, Spotify и Pandora Music.

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