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Губернатор: создание ТОР в Ростове Ярославской области позволит привлечь 2,3 млрд рублей

Экономика и бизнес
2 июля, 19:00 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 2, июля. /ТАСС

Дмитрий Миронов уточнил, что для жителей создадут 500 рабочих мест

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Ростове Великом Ярославской области поможет привлечь инвестиции в размере более 2,3 млрд рублей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал решение о создании территории опережающего развития в Ростове.

"Планируем, что создание ТОСЭР привлечет в Ростов более 2,3 млрд рублей инвестиций. Для жителей появятся около 500 рабочих мест", - написал губернатор.

По данным департамента инвестиций и промышленности Ярославской области, в новом статусе Ростов готов развивать множество направлений экономической деятельности - сельское хозяйство, легкую, пищевую, химическую промышленность и другие отрасли. Градообразующим предприятием моногорода является Ростовский оптико-механический завод.

Ростов уже третий город в Ярославской области, где создана территория опережающего развития. Ранее такой статус получили Тутаев и Гаврилов-Ям. "На сегодняшний день правительством области уже заключены 14 предварительных соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР в моногородах Гаврилов-Ям, Ростов, Тутаев о намерениях реализовать инвестиционные проекты", - сообщает пресс-служба региона.

В соответствии с федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ", в границах ТОСЭР устанавливается особый правовой режим предпринимательской деятельности, целью создания таких территорий является формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для местных жителей.

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