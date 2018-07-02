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Сбербанк, Rambler и частные инвесторы создадут цифровую платформу для ресторанного рынка

Экономика и бизнес
2 июля, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Компании планируют завершить сделку в августе 2018 года

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сбербанк, Rambler Group, GHP Group и частные инвесторы Григорий Гуревич и Евгений Малахов создают цифровую платформу для ресторанного рынка - "Фудплекс", сообщается в совместном релизе Сбербанка, Rambler и GHP.

"Платформа "Фудплекс" объединит в комплексном решении систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, медиасервис и сервис бронирования "Афиша-Рестораны", систему для резервирования столов и работы хостес Smart Reserve, а также разработчика крупнейшей в России и СНГ системы автоматизации ресторанов R-keeper - компанию UCS", - отмечается в сообщении.

Сбербанк получит 35% акций в объединенной компании, Rambler Group будет владеть 30%. Еще 35% будут принадлежать GHP Partners, Григорию Гуревичу и Евгению Малахову. Сделку планируется закрыть в августе 2018 года.

"Платформа "Фудплекс" станет частью экосистемы Сбербанка, в рамках которой мы создаем удобные цифровые сервисы и привилегии для людей и организаций. Мы рады, что у нас появляется возможность выйти на рынок с принципиально новыми решениями для ресторанов и их гостей. […] Кроме того, данный проект, который будет реализовываться совместно с Rambler Group, полностью укладывается в стратегию Сбербанка, предполагающую широкое сотрудничество с ведущими игроками цифровой индустрии", - прокомментировал создание новой компании первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, чьи слова приводит пресс-служба банка.

Предполагается, что все сервисы, связанные с посещением ресторана, будут реализованы на единой платформе. Так, гости ресторанов смогут оплачивать счет без официантов, а также оставлять безналичные чаевые. Рестораны в свою очередь смогут сделать свой сервис более персонализированным, а также повысить прозрачность и эффективность маркетинговых инвестиций, в том числе вложений в собственную программу лояльности, отмечается в пресс-релизе.

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