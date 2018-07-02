Совладелец группы "Сафмар" Саит-Салам Гуцериев покинул совет директоров "М.Видео"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Годовое общее собрание акционеров "М.Видео" утвердило новый состав совета директоров компании, говорится в сообщении ретейлера.

Из исполнительного органа, в частности, вышел совладелец группы "Сафмар" Саит-Салам Гуцериев. Его место займет Эльдар Вагапов из аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

В остальном состав совета директоров "М.Видео" остался без изменений. В него переизбранны вице-президент "М.Видео" Павел Бреев, совладелец "Русснефти" Михаил Гуцериев, член совета директоров "Сафмар" Саид Гуцериев, независимый директор "Русснефти" Андрей Дерех, Вилен Елисеев из PwC, член совета директоров "Интеко" Антон Жученко, а также бывший член совета директоров АО "Русский уголь" Максим Калюжный.

В совет директоров также переназначены Януш Лелла, который с 2005-го по 2009 год был директором по розничным продажам "М.Видео Менеджмент", Алексей Махнев из группы ЛСР, генеральный директор "ФГ Сафмар" Авет Миракян, председатель совета директоров ООО "МУЛЬТиКУБИК" Владимир Преображенский, президент "М.Видео" Александр Тынкован и вице-президент "М.Видео Менеджмент" Билан Ужахов.

Сеть "М.Видео" основана в 1993 году. По состоянию на 31 марта 2018 года сеть включает 422 магазина в 169 городах России. Торговая площадь магазинов "М.Видео" составляет 690 тыс. кв. м, общая площадь - 932 тыс. кв. м. Группа "Сафмар" контролирует 42,7% акций "М.Видео", MediaMarktSaturn - 15% акций, еще 42,3% находится в свободном обращении на Московской бирже.