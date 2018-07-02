Россия инициировала спор с США из-за пошлин на сталь и алюминий в ВТО

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с США о пошлинах на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном, сообщила в понедельник пресс-служба ВТО, пояснив, что такой запрос означает официальное инициирование торгового спора.

"Российская Федерация запросила в ВТО консультации по спору с США, касающемуся американских пошлин на определенную импортируемую продукцию из стали и алюминия, - говорится в сообщении. - Эта просьба была распространена 2 июля среди членов ВТО".

"Россия заявляет, что пошлины США на 25% и 10% на импортируемую продукцию из стали и алюминия не соответствуют положениям Соглашения ВТО по тарифам и торговле от 1994 года и Соглашения о защитных мерах", - отмечает пресс-служба. По ее словам, это уже седьмая жалоба, инициированная членом ВТО на пошлины США на сталь и алюминий. Ранее аналогичные жалобы в организацию подали Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.

Консультации дают возможность обсудить вопрос и найти решение без перехода к дальнейшему разбирательству. Однако, если они не увенчаются успехом, то по прошествии 60 дней жалующаяся сторона получит право попросить о создании панели арбитров, отмечает ВТО.

Как заявил 29 июня министр экономического развития РФ Максим Орешкин, Россия подала иск в ВТО для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий.

США ввели пошлины с 23 марта 2018 года. Сейчас пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины, напомнил Орешкин. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры, подчеркнул российский министр.