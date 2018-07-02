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Минприроды предлагает запретить восстанавливать отозванные лицензии

Экономика и бизнес
2 июля, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

При этом недропользователей не планируется лишать права оспаривать решения по отзыву лицензий

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минприроды России предлагает дополнить закон "О недрах" положением, предусматривающим невозможность восстановления отозванной в установленном порядке лицензии, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Проект поправок в закон планируется внести в правительство РФ на текущей неделе, уточнили в пресс-службе.

В частности, согласно документу, проект которого имеется в распоряжении ТАСС, восстановлению не подлежит отозванная лицензия в том случае, если соответствующее решение Роснедр или его территориальных органов не оспаривалось, либо было оспорено, но в административном или судебном порядке признано законным.

В случае, если решение Роснедр о прекращении или досрочном прекращении действия лицензии было признано незаконным в административном или судебном порядке, за недропользователем сохраняется право на ее восстановление.

"Поправки направлены на расширение статьи закона "О недрах", предусматривающей возможность восстановления лицензий, по которым право пользования недрами было приостановлено либо ограничено. При этом такая возможность не предусматривается по тем лицензиям, право пользования по которым было прекращено. Здесь нужно понимать, что административные процедуры прекращения, приостановления или ограничения права пользования недрами являются абсолютно самостоятельными и порождают разные правовые последствия. Именно поэтому действующая редакция закона позволяет восстановить только ранее приостановленное или ограниченное право, а полностью прекращенное - не может", - прокомментировали ТАСС в Минприроды России.

По словам собеседника агентства, по сути, законопроектом лишь уточняются соответствующие нормы закона с учетом необходимости единообразной практики их применения.

При этом недропользователей не планируется лишать права оспорить решения Роснедр по отзыву лицензий в суде или в административном порядке.

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