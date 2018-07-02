Брянский машзавод получит от ФРП заем для развития экспорта маневровых тепловозов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Брянский машиностроительный завод (БМЗ), входящий в состав "Трансмашхолдинга" (ТМХ), намерен экспортировать в Белоруссию, Казахстан и страны Балтики около 8% тепловозов серии ТЭМ18ДМ. Для развития этого направления и расширения производства предприятию одобрен заем в сумме 385 млн рублей, сообщила пресс-служба федерального Фонда развития промышленности (ФРП).

"Брянскому машиностроительному заводу одобрено выделение 385 млн рублей в качестве займа по программе "Проекты развития". Предприятие модернизирует и нарастит производство маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ. Около 8% продукции будет экспортировано в Белоруссию, Казахстан и страны Балтики", - говорится в сообщении.

Программа ФРП "Проекты развития" предполагает предоставление средств на срок до пяти лет под ставку 3-5% годовых. Об общей сумме затрат на модернизацию производства и объемах выпуска данной модели тепловоза пока не сообщается.

По информации пресс-службы Брянского машиностроительного завода, тепловоз ТЭМ18ДМ предназначен для выполнения маневров на небольших железнодорожных станциях, способен работать при температуре окружающей среды от плюс 40 до минус 50 градусов. Тепловоз этой модели выпущен в 2004 году, с тех пор существенно модернизирован. В нем применяется унифицированная система управления электропередачей, кабина оснащена современными пультами управления и системой обеспечения микроклимата.

"Эти и другие усовершенствования обеспечили экономию дизельного топлива, снижение затрат на ремонты и техническое обслуживание, улучшение экологических показателей тепловоза и условий труда локомотивной бригады", - отметили в пресс-службе.

БМЗ - крупнейшее российское предприятие по производству маневровых и магистральных тепловозов, грузовых вагонов различных типов. "Трансмашхолдинг" - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта.