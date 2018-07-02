Трамп заявил, что пока не будет предпринимать никаких шагов в отношении ВТО

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что пока не будет предпринимать никаких шагов в отношении Всемирной торговой организации (ВТО), деятельностью которой он недоволен.

"Мы пока ничего не планируем [в отношении ВТО], но если они не будут к нам относиться должным образом, мы что- нибудь предпримем", - отметил он, открывая встречу в Белом доме с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. "ВТО на протяжении многих лет очень несправедливо относилась к США, - добавил президент. - И я надеюсь, что они изменят отношение к нам". Его высказывания приводит пресс-пул Белого дома.

Трамп неоднократно подвергал ВТО критике. Так, в апреле он написал в своем Twitter, что ВТО, предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США. В начале июня на совещании своего кабинета Трамп назвал "бедствием" Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и ВТО.

Как сообщило 29 июня интернет-издание Axios со ссылкой на лиц, участвовавших в обсуждении вопросов торговой политики США, президент не раз говорил своим советникам о желании вывести США из числа членов ВТО. Сам Трамп это в тот же день и опроверг. "Я не веду таких разговоров", - сказал он журналистам.

Министр торговли США Уилбур Росс в понедельник в интервью телеканалу CNBC указал, что ВТО необходимо "реформировать, обновить" и США "посмотрят, к чему это приведет".