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Эксперт: владельцы китайских смартфонов могут столкнуться с проблемами из-за проверок

Экономика и бизнес
2 июля, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ранее экспертный совет при правительстве РФ разработал концепцию, которая предполагает блокировку краденных и незаконно ввезенных в страну устройств

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Владельцы китайских смартфонов могут столкнуться с проблемами при введении идентификации гаджетов в России по уникальным кодам IMEI (International Mobile Equipment Identity). Такое мнение высказал ТАСС главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

"Многие китайские производители используют дубли IMEI, в том числе потому, что за использование нужно платить GSMA [GSM Association], и пользователи могут столкнуться с рядом проблем при проверке", - сообщил Казарян. Он отметил, что речь идет не о копиях каких-либо брендов, а о китайских производителях, которые зачастую используют дубликаты IMEI для экономии.

Казарян также добавил, что введение идентификации по IMEI вряд ли поможет в борьбе с серыми телефонами, так как по ней невозможно распознавать оригинальные телефоны, ввезенные вне официальных каналов.

Ранее экспертный совет при правительстве РФ разработал концепцию контроля абонентских устройств по номеру IMEI. В рамках этой концепции предлагается блокировать все краденые и незаконно ввезенные в страну устройства. Документ уже получил одобрение временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества.

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