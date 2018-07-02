Бетонирование фундамента реакторного здания первого энергоблока Курской АЭС-2 завершилось

КУРСК, 2 июля. /ТАСС/. Строители завершили бетонирование фундаментной плиты реакторного здания первого энергоблока на площадке возведения Курской АЭС-2, сообщили в понедельник в пресс-службе станции.

"На площадке строительства станции замещения Курская АЭС-2 строители и монтажники завершили бетонирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №1. Таким образом, завершен один из ключевых этапов текущего года по сооружению энергоблоков ВВЭР-ТОИ", - уточнили в пресс-службе.

В общей сложности в конструктив фундаментной плиты размером 77 на 83 метров и высотой 2,6 метра уложено 16,7 тыс. кубометров самоуплотняющегося бетона. Бетонирование проводилось с 29 апреля текущего года на шести участках- захватках. Сейчас лабораторные испытания показали, что пять из шести участков готовы к возведению контурных стен здания реактора. Приступить к следующему этапу планируется уже 7 июля.

Как сообщалось, первый и второй энергоблоки Курской АЭС-2 поколения 3+ являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный). Атомные блоки поколения 3+ обладают улучшенными технико-экономическими показателями: по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт. Срок службы основного оборудования вырос в два раза (с 30 до 60 лет, с возможностью продления до 80 лет).

Курская АЭС в составе АО "Концерн Росэнергоатом" входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт. Курская АЭС-2 строится как станция замещения взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Как ожидается, ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков Курской АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации первого и второго энергоблоков действующей станции.