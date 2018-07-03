На Астанинском форуме исламской экономики обсудят международное сотрудничество регуляторов

АСТАНА, 3 июля. /ТАСС/. Региональное и международное сотрудничество регуляторов и финансовых организаций обсудят участники двухдневного Астанинского форума исламской экономики, который открывается во вторник в столице Казахстана. Цель мероприятия - провести широкую дискуссию об экономическом и геополитическом развитии мусульманских стран, их роли в мировой экономике, перспективах формирования новых рынков, а также изучить современные технологии и инновации в сфере финансов.

"В Астане пройдет большой форум исламской экономики, в частности на нем будет присутствовать президент Исламского банка развития (ИБР) с большой делегацией из этого крупнейшего мирового института исламской экономики, также будут участвовать практически все регуляторы из мира исламских финансов", - заявил один из организаторов мероприятия управляющий Международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов.

Исламское финансирование

Одной из главных тем форума станет исламское финансирование. Ведущие эксперты обсудят использование возможностей исламского финансирования и финансовых технологий для формирования устойчивого будущего и сбалансированного экономического роста.

"Дальнейшая динамика развития исламской финансовой индустрии зависит от стратегического реагирования регуляторов, международных организаций и игроков на меняющиеся условия мировой экономики, а также принятия совместных решений. Будут рассмотрены региональное и международное сотрудничество регуляторов, международных организаций и участников рынка, необходимость принятия совместных стратегических документов, плюсы и потенциальные риски роста взаимодействия регуляторов, международных организаций и игроков", - говорится в материалах, размещенных на сайте форума.

Конкурс инициатив

В рамках форума 3 июля пройдет одно из мероприятий мирового роудшоу Transformers ИБР - платформы для поиска инициатив, направленных на развитие науки, технологий и инноваций. Это конкурс, где новаторы могут представить свои идеи, которые касаются одной или нескольких целей устойчивого развития ООН. Цель мероприятия - выявить инициативы, направленные на развитие науки, технологий и инноваций в странах - членах ИБР, и предоставить возможность новаторам, которые ищут финансирование и новые возможности для бизнеса, начать сотрудничество с инвесторами, наставниками и деловыми партнерами. В этот день состоятся презентации проектных работ и семинар по вопросам науки, технологий и инноваций.

Пленарное заседание

4 июля форум пройдет в виде пленарных и секционных заседаний, деловых встреч и переговоров, в которых примут участие руководители и представители международных организаций, ведущих исламских финансовых институтов, а также бизнесмены, эксперты, ученые и общественные деятели. Планируется, что на пленарном заседании выступят, в частности, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент ИБР Бандар Хаджар, старший вице-президент Группы Всемирного банка Сандра Нгози Окоро Хопкинс, глава Сбербанка Герман Греф.

Участники форума обсудят развитие исламской финансовой индустрии, перспективы глобального исламского рынка капитала, исламский финтех как одно из быстрорастущих направлений финансирования. В ходе мероприятия состоится награждение победителей роудшоу Transformers, запланировано подписание меморандумов и соглашений. Форум пройдет в рамках международной финансовой конференции Astana Finance Days. Ее ключевым событием станет открытие 5 июля Международного финансового центра "Астана".