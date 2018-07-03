США могут отказать мобильному оператору Китая China Mobile в выходе на свой рынок

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Национальное управление по телекоммуникациям и информации США рекомендовало в понедельник Федеральной комиссии по связи (ФКС) страны по соображениям национальной безопасности отклонить заявку китайского оператора China Mobile на предоставление телекоммуникационных услуг на территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном заявлении управления.

"После активного взаимодействия с China Mobile опасения по поводу увеличения рисков в отношении правоохранительных органов и интересов национальной безопасности США не были устранены. В связи с этим управление... рекомендует ФКС отказать China Mobile в просьбе выдать лицензию", - отмечается в документе.

Ранее американские законодатели по соображениям национальной безопасности выступили против планов китайского оператора по выходу на рынок США. По данным агентства Reuters, политики информировали американские компании о том, что сотрудничество с China Mobile приведет к ограничениям по ведению коммерческой деятельности.

Мобильному оператору China Mobile предлагается отказать в выдаче лицензии на деятельность в США, запрос на получение которой он подал в 2011 году.