Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США могут отказать мобильному оператору Китая China Mobile в выходе на свой рынок

Экономика и бизнес
3 июля, 4:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, июля. /ТАСС

Национальное управление по телекоммуникациям и информации США объяснило соответствующую рекомендацию рисками для национальной безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Национальное управление по телекоммуникациям и информации США рекомендовало в понедельник Федеральной комиссии по связи (ФКС) страны по соображениям национальной безопасности отклонить заявку китайского оператора China Mobile на предоставление телекоммуникационных услуг на территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном заявлении управления.

"После активного взаимодействия с China Mobile опасения по поводу увеличения рисков в отношении правоохранительных органов и интересов национальной безопасности США не были устранены. В связи с этим управление... рекомендует ФКС отказать China Mobile в просьбе выдать лицензию", - отмечается в документе.

Ранее американские законодатели по соображениям национальной безопасности выступили против планов китайского оператора по выходу на рынок США. По данным агентства Reuters, политики информировали американские компании о том, что сотрудничество с China Mobile приведет к ограничениям по ведению коммерческой деятельности.

Мобильному оператору China Mobile предлагается отказать в выдаче лицензии на деятельность в США, запрос на получение которой он подал в 2011 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Таиланде нашли живыми пропавших в затопленной пещере школьников
3
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
4
Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, одержав волевую победу над японцами
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
7
Telegraph: в Японии съели осьминога, который предсказывал исходы матчей сборной на ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости