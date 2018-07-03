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Во Владивостоке возвели корпус будущего завода по производству двигателей Mazda

Экономика и бизнес
3 июля, 5:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, июля. /ТАСС

На новом предприятии наладят сборку бензиновых четырехцилиндровых двигателей семейства SkyActiv-G

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Строители завершили возведение корпуса будущего завода по промышленному производству двигателей Mazda во Владивостоке, сообщили во вторник в пресс-службе краевой администрации.

"На новом предприятии наладят сборку бензиновых четырехцилиндровых двигателей семейства SkyActiv-G объемом два литра, соответствующих экологическому стандарту Евро-5", - говорится в сообщении.

Проект реализуется на производственной площадке ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" в рамках ТОР "Надеждинская". Запуск нового производства позволит создать более 150 новых рабочих мест. Группа сотрудников уже проходит обучение на головном заводе Mazda Corporation в городе Хиросима.

"В течение трех месяцев сотрудникам предстоит перенимать опыт японских коллег, чтобы впоследствии запустить производство, полностью соответствующее стандартам качества Mazda", - цитирует пресс-служба сотрудников предприятия.

На сегодняшний день приморский завод выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

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