Во Владивостоке возвели корпус будущего завода по производству двигателей Mazda

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Строители завершили возведение корпуса будущего завода по промышленному производству двигателей Mazda во Владивостоке, сообщили во вторник в пресс-службе краевой администрации.

"На новом предприятии наладят сборку бензиновых четырехцилиндровых двигателей семейства SkyActiv-G объемом два литра, соответствующих экологическому стандарту Евро-5", - говорится в сообщении.

Проект реализуется на производственной площадке ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" в рамках ТОР "Надеждинская". Запуск нового производства позволит создать более 150 новых рабочих мест. Группа сотрудников уже проходит обучение на головном заводе Mazda Corporation в городе Хиросима.

"В течение трех месяцев сотрудникам предстоит перенимать опыт японских коллег, чтобы впоследствии запустить производство, полностью соответствующее стандартам качества Mazda", - цитирует пресс-служба сотрудников предприятия.

На сегодняшний день приморский завод выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.