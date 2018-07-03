Алтайский край может увеличить госдолг по согласию с Минфином РФ

БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Государственный долг Алтайского края, считающийся одним из самых низких в России и составляющий порядка 2 млрд рублей, при необходимости может быть увеличен. В случае такой необходимости возможность увеличения госдолга будет обсуждаться с Минфином РФ, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора региона Виктор Томенко.

"Консолидированный бюджет Алтайского края на 2018 год составляет по доходам примерно 110 млрд. рублей, из которых около 50 млрд. рублей - это поступления из федерального центра. Мы находимся в определенной зависимости от тех правил, которые устанавливает руководство страны. У нас есть соглашение с Минфином, где прописано, как мы себя ведем в том числе в отношении размера госдолга. Я-то, может, и готов [увеличить госдолг], но если у меня не будет согласованности с федеральными финансовыми властями, то таких шагов мы не сделаем", - сказал Томенко.

Врио губернатора отметил, что увеличение госдолга не является для региона самоцелью. "Если только мы поймем, что это для чего-то надо, для реализации каких-то проектов, которые в обозримом будущем дадут дополнительную налоговую отдачу и будут источником для того, чтобы эти заимствования вернуть, конечно, буду ставить об этом вопрос", - пояснил Томенко.

Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора - председателя правительства Красноярского края. Досрочные выборы губернатора в Алтайском крае пройдут 9 сентября.