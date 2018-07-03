Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Алтайский край может увеличить госдолг по согласию с Минфином РФ

Экономика и бизнес
3 июля, 6:03 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 3, июля. /ТАСС

Долг регион составляет около 2 млрд рублей и считается одним из самых низких в стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Государственный долг Алтайского края, считающийся одним из самых низких в России и составляющий порядка 2 млрд рублей, при необходимости может быть увеличен. В случае такой необходимости возможность увеличения госдолга будет обсуждаться с Минфином РФ, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора региона Виктор Томенко.

"Консолидированный бюджет Алтайского края на 2018 год составляет по доходам примерно 110 млрд. рублей, из которых около 50 млрд. рублей - это поступления из федерального центра. Мы находимся в определенной зависимости от тех правил, которые устанавливает руководство страны. У нас есть соглашение с Минфином, где прописано, как мы себя ведем в том числе в отношении размера госдолга. Я-то, может, и готов [увеличить госдолг], но если у меня не будет согласованности с федеральными финансовыми властями, то таких шагов мы не сделаем", - сказал Томенко.

Врио губернатора отметил, что увеличение госдолга не является для региона самоцелью. "Если только мы поймем, что это для чего-то надо, для реализации каких-то проектов, которые в обозримом будущем дадут дополнительную налоговую отдачу и будут источником для того, чтобы эти заимствования вернуть, конечно, буду ставить об этом вопрос", - пояснил Томенко.

Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора - председателя правительства Красноярского края. Досрочные выборы губернатора в Алтайском крае пройдут 9 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Томенко, Виктор Петрович
Темы
Алтайский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
Источник: Россия завершила госиспытания дальнобойной ракеты для С-400
3
Генштаб Украины усмотрел "опасность" в почетных наименованиях воинских формирований РФ
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
6
Эвакуация школьников из пещеры в Таиланде может занять несколько дней
7
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости