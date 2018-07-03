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Выручка интернет-компаний КНР в январе-мае выросла на 23,9% до $52 млрд

Экономика и бизнес
3 июля, 7:30 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 3, июля. /ТАСС

Рост дохода связан со стабильным расширением рынка онлайн-игр, отмечает министерство промышленности и информатизации Китая

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ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Выручка крупных интернет-компаний Китая (с годовым доходом более 3 млн юаней, около $447,1 тыс.) за первые пять месяцев текущего года выросла на 23,9% в годовом исчислении, до 332,5 млрд юаней (порядка $52 млрд). Об этом во вторник сообщило министерство промышленности и информатизации КНР.

По данным ведомства, более 90% общего дохода - 300,4 млрд юаней (около $47 млрд) - принесла отрасль информационных услуг. При этом более трети ее выручки обеспечила сфера электронной коммерции.

Как отмечается, устойчивый рост дохода интернет-компаний Китая в отчетный период обусловлен стабильным расширением рынка онлайн-игр, а также ростом производства приложений и сервисов для просмотра потоковых видео и воспроизведения музыки. Согласно официальной статистике, на конец мая этого года в стране насчитывалось свыше 4,15 млн подобных программ.

По информации ведомства, выручка интернет-компаний, расположенных в провинции Гуандун (Южный Китай), Шанхае и Пекине, продемонстрировала наибольшее увеличение за первые пять месяцев 2018 года. Темпы роста составили 32,9%, 19,9% и 34,2% соответственно.

Общая капитализация интернет-компаний КНР в 2017 году достигла 8,9 трлн юаней (около $1,4 трлн). При этом 73,9% местного рынка занимают компании Tencent, Alibaba и Baidu.

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