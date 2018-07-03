Банк "Таатта" в Якутии ввел ограничение на счета клиентов

ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Коммерческий банк "Таатта" в Якутии во вторник ввел ограничение на счета клиентов по выдаче наличных средств, сообщил ТАСС представитель финансовой организации.

Ранее в феврале рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") понизило рейтинг кредитоспособности банка до уровня "ruВ" с негативным прогнозом.

"На расчетные счета физических и юридических лиц введено ограничение", - сказал представитель банка, не уточнив причин.

В офисах банка в Якутске образовались очереди, сообщают жители в соцсетях. "До 30 тыс. рублей снимать можно только с чековыми книжками", - сообщил ТАСС один из клиентов банка.

Банк "Таатта" - небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Якутске. Основная деятельность ведется в Якутии, имеет филиалы в Приморском, Красноярском краях, Москве, Ростовской области, Крыму и Хакасии.