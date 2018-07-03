Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Банк "Таатта" в Якутии ввел ограничение на счета клиентов

Экономика и бизнес
3 июля, 8:49 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 3, июля. /ТАСС

Причины ограничений не уточняются

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Коммерческий банк "Таатта" в Якутии во вторник ввел ограничение на счета клиентов по выдаче наличных средств, сообщил ТАСС представитель финансовой организации.

Ранее в феврале рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") понизило рейтинг кредитоспособности банка до уровня "ruВ" с негативным прогнозом.

"На расчетные счета физических и юридических лиц введено ограничение", - сказал представитель банка, не уточнив причин.

В офисах банка в Якутске образовались очереди, сообщают жители в соцсетях. "До 30 тыс. рублей снимать можно только с чековыми книжками", - сообщил ТАСС один из клиентов банка.

Банк "Таатта" - небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Якутске. Основная деятельность ведется в Якутии, имеет филиалы в Приморском, Красноярском краях, Москве, Ростовской области, Крыму и Хакасии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
Россия завершила госиспытания дальнобойной ракеты для С-400
4
СМИ: китайские конструкторы создали "лазерный АК-47"
5
"Ведомости": РЖД с 2025 года не будет закупать плацкартные вагоны
6
DM: британским школьницам запретили носить юбки
7
Генштаб Украины усмотрел опасность в почетных наименованиях воинских формирований РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости