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Кабмин вносит в Госдуму законопроект, усиливающий борьбу с незаконными азартными играми

Экономика и бизнес
3 июля, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Также закон о госрегулировании деятельности по организации азартных игр предлагается дополнить нормами, предусматривающими проведение организаторами отдельных видов азартных игр исключительно в казино

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, согласно которому Банк России может получить право аннулировать лицензию на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в том случае, если ее держатель привлекается к административной ответственности за проведение азартных игр без соответствующего разрешения. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Законопроектом, в частности, предлагается установить полномочие Банка России аннулировать лицензию на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в случае привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг к административной ответственности за незаконные организацию или проведение азартных игр или за нарушение законодательства о лотереях в части проведения лотереи без решения правительства России о ее проведении", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Кроме того, закон о госрегулировании деятельности по организации азартных игр предлагается дополнить нормами, предусматривающими проведение организаторами отдельных видов азартных игр исключительно в казино и залах игровых автоматов, расположенных в игорных зонах.

Отмечается, что целью законопроекта является более эффективное противодействие незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Проект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 июня.

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