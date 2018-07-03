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Кабмин вносит в Госдуму законопроект, уравнивающий электронные и бумажные полисы ОСАГО

Экономика и бизнес
3 июля, 9:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Также документ предлагает снять запрет на перестрахование рисков по обязательному страхованию автогражданской ответственности

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, уравнивающего электронные и бумажные полисы ОСАГО, а также снимающего запрет на перестрахование рисков по этому виду страхования. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Страховые полисы, приобретенные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, уравниваются в статусе со страховыми полисами в виде электронного документа. Они будут определяться как единый вид страховых полисов, составляемых в письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Кроме того, документ предлагает снять запрет на перестрахование рисков по обязательному страхованию автогражданской ответственности. "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств является в настоящее время единственным видом имущественного страхования, риски по которому не передаются в перестрахование", - отметили в кабмине.

С принятием указанных поправок в законодательство каждому полису ОСАГО будет присваиваться уникальный порядковый номер, и автовладельцам будет достаточно предъявить распечатанный страховой полис или этот документ в электронном виде с помощью мобильного устройства. Кроме того, при пересечении российской госграницы иностранные водители должны будут иметь при себе либо полис ОСАГО, либо международный договор страхования. За этим будут следить сотрудники таможенных органов.

Законопроект уточняет и перечень оснований для предъявления страховщиком, выплатившим страховое возмещение, регрессного требования к лицу, ответственному за причиненный вред. Новые нормы не допускают предъявление такого требования к виновному в ДТП пешеходу, пострадавшему в результате аварии, а также к его родственникам.

Проект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 28 июня.

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