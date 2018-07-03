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Счетная палата выявила у Сбербанка нарушения правил субсидирования аграриев

Экономика и бизнес
3 июля, 10:28 дата обновления: 3 июля, 11:51 UTC+3

В ведомстве отметили, что банк включал в реестр потенциальных заемщиков компании, у которых отсутствовала выручка от реализации продукции

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сбербанк нарушал правила предоставления субсидии банкам, кредитующим сельхозтоваропроизводителей, заявила Счетная палата (СП) на своем сайте.

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Одновременно СП признала, что РФ следует изменить существующие правила субсидирования, чтобы сблизить нормы и практику.

"Сбербанк включал в реестр потенциальных заемщиков по инвестиционным кредитам компании, у которых отсутствовала выручка от реализации сельхозпродукции. По сути, это были специально созданные проектные компании", - говорится в сообщении СП.

Согласно правилам, субсидия должна выдаваться банкам по кредитам, предоставленным сельхозтоваропроизводителям либо переработчикам сельхозпродукции с долей выручки от реализации сельхозпродукции в валовой выручке не менее 70%.

Одновременно Счетная палата назвала кредитование через проектные компании "нормальной практикой", но призвала изменить законодательство, чтобы учесть такой механизм: "Практика кредитования инвестиционных проектов, в том числе в сельском хозяйстве, через проектные компании с нашей точки зрения является нормальной", - сообщила СП со ссылкой на аудитора Андрея Перчяна.

Порядок субсидирования

С 1 января 2017 года в РФ действует новый порядок субсидирования кредитов сельскохозпроизводителям, позволяющий предприятиям АПК могут получать в уполномоченных банках целевые кредиты по льготной ставке от 1 до 5% годовых. Недополученный банками процентный доход компенсируется из федерального бюджета в пределах ключевой ставки ЦБ

Счетная палата отмечает, что проверять реестр потенциальных заемщиков и затем принимать решение о включении их в окончательный реестр должен Минсельхоз: "Должностными лицами министерства, осуществляющими проверку документов банком, вопреки требованиям правил, принято решение о предоставлении субсидии по кредитам организациям, не являющимся сельхозтоваропроизводителями. На 1 июня 2018 года Сбербанком только по выявленным в ходе проверки льготным инвестиционным кредитам, предоставленным проектным компаниям, получено 302,15 млн рублей субсидий", - заявила Счетная палата.

В ходе проверки выявлены и другие нарушения. По итогам ревизии ведомство направит в Сбербанк представление, в Альфа-банк - письмо, в палаты Федерального Собрания - отчет, а в правительство - информационное письмо с предложениями усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение льготного кредитования аграриев, сообщила Счетная палата.

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