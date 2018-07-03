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"Лукойл" опроверг информацию о раздаче бензина в честь юбилея компании

Экономика и бизнес
3 июля, 10:41 UTC+3

Пользователям соцсетей мошенники обещали 200 литров АИ-95 за участие в коротком опросе

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Пресс-служба ПАО "Лукойл" опровергла информацию о том, что компания дарит бензин участникам интернет-опроса.

В социальных сетях появились сообщения, что к 25-летнему юбилею компания предлагает россиянам ответить на несколько вопросов. Якобы для получения подарка нужно поделиться результатом с 30 друзьями или группами в WhatsApp.

"В связи с участившимися случаями обнаружения поддельных сайтов напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность и сверять представленную на этих ресурсах информацию с официальным сайтом ПАО "Лукойл" www.lukoil.ru (русскоязычная версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия)", - отметили в компании.

В пресс-службе "Лукойла" подчеркнули, что компания не несет ответственности за последствия, которые могут возникнуть в результате использования недостоверной информации.

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