Доля Мордашова в Nordgold после buy back увеличилась до 99,08%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Доля основного акционера компании Nordgold Алексея Мордашова в результате выкупа акций миноритариев выросла с 99,03% до 99,08%, сообщает компания.

Депозитарные расписки, которые были приобретены в рамках buy back, были выведены из GDR программы, и казначейские акции, представляющие эти расписки, были соответственно погашены.

Вследствие этой транзакции общий акционерный капитал компании по состоянию на 2 июля составил 339189433 обыкновенных акций. В результате уменьшения этого объема непрямая доля Мордашова увеличилась с 99,03% до 99,08%.