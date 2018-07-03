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Доля Мордашова в Nordgold после buy back увеличилась до 99,08%

Экономика и бизнес
3 июля, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Депозитарные расписки, приобретенные в рамках buy back, были выведены из GDR программы

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Доля основного акционера компании Nordgold Алексея Мордашова в результате выкупа акций миноритариев выросла с 99,03% до 99,08%, сообщает компания.

Депозитарные расписки, которые были приобретены в рамках buy back, были выведены из GDR программы, и казначейские акции, представляющие эти расписки, были соответственно погашены.

Вследствие этой транзакции общий акционерный капитал компании по состоянию на 2 июля составил 339189433 обыкновенных акций. В результате уменьшения этого объема непрямая доля Мордашова увеличилась с 99,03% до 99,08%.

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