Банк России отозвал лицензию у банка "Советский"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Банк России приказом от 3 июля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Советский". Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Данное решение было принято в связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации банка.

Кроме того, ЦБ утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в урегулировании обязательств банка "Советский", предусматривающий проведение конкурсного отбора приобретателя в сроки, которые позволят начать обслуживание кредиторов, чьи требования подлежат удовлетворению в составе первой очереди, в регионах присутствия банка "Советский".

Процедура урегулирования обязательств кредитной организации направлена на обеспечение защиты прав и интересов кредиторов и вкладчиков банка, отметил регулятор.

"Кредитная организация, которой будут переданы обязательства банка "Советский", продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения. Реализация процедуры урегулирования обязательств банка позволит полностью удовлетворить требования кредиторов первой очереди (в том числе, в случае если вклад превышает страховую сумму - 1,4 млн рублей), без понесения вкладчиками банка финансовых потерь", - говорится в сообщении ЦБ.

Обязательства банка перед кредиторами, чьи требования подлежат удовлетворению в составе второй очереди (требования о выплате выходных пособий, об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору и другие), планируется погасить в полном объеме.

В феврале этого года Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком с 22 февраля были возложены на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Банк входит в топ-200 российских банков по размеру активов. С 23 октября 2015 года Банк России ввел в кредитной организации временную администрацию, а осенью 2016 года было объявлено, что санатором выбран Татфондбанк. Однако после отзыва лицензии у Татфондбанка ЦБ в феврале 2017 года повторно ввел в банк "Советский" временную администрацию в лице АСВ, а в августе 2017 года продлил полномочия еще на полгода.