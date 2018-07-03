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Представители Минтранса и МЭР сменились в совете директоров ОАК

Экономика и бизнес
3 июля, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Новыми членами совета стали заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин и заместитель министра транспорта Александр Юрчик

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Акционеры "Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на общем собрании избрали новый состав совета директоров компании. Об этом сообщается в пресс-релизе ОАК.

В частности, новыми членами совета стали заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин и заместитель министра транспорта Александр Юрчик. Из состава совета выбыли занимавшие на момент назначения в совете директоров ОАК соответственно такие же должности в правительстве Евгений Елин и Валерий Окулов, добавили в ОАК.

Таким образом, кроме Расстригина и Юрчика, в состав совета директоров вошли: глава Минпромторга Денис Мантуров, советник президента ОАК Борис Алешин, заместитель председатея правительства РФ Юрий Борисов, замминистра финансов РФ Андрей Иванов, глава "ВТБ Капитал Управления активами" Владимир Потапов, индустриальный директор авиационного комплекса ГК "Ростех" Анатолий Сердюков, президент ОАК Юрий Слюсарь, исполняющий обязанности заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по административной работе Иван Харченко, а также врио заместителя губернатора Воронежской области Евгений Юрченко.

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