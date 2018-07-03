МИД КНР: США следует прекратить давление на китайские компании

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Соединенным Штатам следует перестать руководствоваться необоснованными догадками и оказывать давление на китайские предприятия. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя рекомендацию Национального управления по телекоммуникациям и информации США отказать китайскому оператору China Mobile в праве предоставления телекоммуникационных услуг на территории Соединенных Штатов.

"КНР настаивает на том, чтобы США отказались от мышления Холодной войны и вышедшей из моды концепции игры с "нулевой суммой". Им следует озаботиться вопросами, имеющими отношение к делу, прекратить необоснованные догадки и неоправданное давление на китайские компании", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что "Соединенным Штатам следует предоставить китайским компаниям, работающим на территории США и инвестирующим в американскую экономику, справедливые условия".

По словам Лу Кана, Вашингтону "следует делать больше для благоприятного продвижения взаимного сотрудничества". "Это выгодно для народа двух стран", - резюмировал он.

В понедельник Национальное управление по телекоммуникациям и информации США рекомендовало Федеральной комиссии по связи (ФКС) страны из соображений национальной безопасности отклонить заявку китайского оператора China Mobile на предоставление телекоммуникационных услуг на территории Соединенных Штатов.

Ранее американские законодатели по соображениям национальной безопасности выступили против планов китайского оператора по выходу на рынок США. По данным агентства Рейтер, политики информировали американские компании о том, что сотрудничество с China Mobile приведет к ограничениям по ведению коммерческой деятельности.