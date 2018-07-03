Аграрии Адыгеи на четверть увеличили площади посевов риса

МАЙКОП, 3 июля. /ТАСС/. Площади посевов риса в Адыгее в 2018 году увеличены на четверть, до 6,7 тыс. га, сообщил во вторник в интервью ТАСС министр сельского хозяйства республики Юрий Петров.

"В этом году мы увеличили площади посевов под рисом на 25% до 6,7 тыс. га. Рост посевов произошел во всех рисосеющих районах республики, а их у нас четыре: Шовгеновский, Теучежский, Красногвардейский и Тахтамукайский. В Тахтамукайском районе, кстати, еще остаются резервы, поскольку рисовые системы Афипского сельского поселения пока не обеспечены водой из-за реконструкции Шапсугского водохранилища. В целом с 2006 года площади под рисом выросли в три раза ", - сказал глава минсельхоза.

По его словам, в этом году 41,4% посевной площади риса заняли оригинальные и элитные семена, выведенные совместно со специалистами Всероссийского научно-исследовательского института. Это на 30% больше, чем годом ранее, добавил Петров.

"Перспективы развития рисоводства в республике мы связываем с компанией "Краснодарзернопродукт", которая в минувшем году реализовала проект по перемещению расположенного в Краснодаре рисоперерабатывающего завода на производственную площадку в Адыгейск. Теперь мощности ранее работающего завода по переработке риса в крупу вдвое увеличены, удалось довести переработку до 250 тонн зерна в сутки", - добавил собеседник агентства.

Основу рисового комплекса Адыгеи составляют Чибийская, Адыгейская и Афипская инженерные рисовые системы. Основными источниками водоснабжения являются реки Лаба, Кубань, водоприемниками - Краснодарское водохранилище и Лаба.