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Госдума поддержала снижение акцизов на бензин и дизельное топливо

Экономика и бизнес
3 июля, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В 2018 году будут снижены акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за т соответственно

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают снижение в 2018 году акциза на бензин и дизельное топливо для стабилизации цены моторного топлива на рынке России. Нормы содержатся в законопроекте о налоге на дополнительный доход для нефтяной отрасли (НДД), который принят во втором чтении. Ожидается, что нормы будут приняты в третьем чтении на заседании 5 июля.

Инфографика Динамика цен на бензин в России

Динамика цен на бензин в России

Как росла средняя цена на бензин АИ-95 с 2004 года — инфографика ТАСС.

Согласно принятым нормам, в 2018 году будут снижены акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за т соответственно, а также отменяется плановое повышение акцизов еще на 700 руб. за т с 1 июля 2018 года. Тем не менее, речь пока идет скорее о заморозке роста акцизов в 2018 году. Их размер на 2019 год пока остается прежним. Таким образом, акцизы с 1 января 2019 года вырастут на треть: по бензину с 8 тыс. 213 руб. до 12 тыс. 374 руб. за т, по дизелю - с 5 тыс. 665 руб. до 8 тыс. 541 руб. за т.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба не видит оснований для повышения цен на бензин с 2019 года, когда размер акциза на него увеличится на треть. Предлагаемых правительством мер будет достаточно. Речь идет о механизме обратного акциза для поставляемой на НПЗ нефти, а также о возможности при сильных колебания цены экстренно повысить экспортную пошлину.

Как ранее сообщал Росстат, средние потребительские цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России в мае 2018 года выросли на 2,34 руб. и 2,29 руб. по сравнению с апрелем и составили 40,88 руб. и 43,78 руб. за л соответственно. Цены на бензин Аи-98 составили 48,74 руб. (+2,27 руб. к апрелю) за л, а цены на дизельное топливо - 43,71 руб. (+2,18 руб.) за л.

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