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Госдума приняла закон о полномочиях органов власти в сфере газификации

Экономика и бизнес
3 июля, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Согласно закону, развитие газификации территорий России осуществляется на основании схем газоснабжения населения, порядок разработки и реализации которых устанавливается кабинетом министров

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении инициированный правительством закон, определяющий полномочия органов власти и местного самоуправления в области газификации.

Закон уточняет понятие "газификация" - под ней понимается деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса на объектах ЖХК, промышленных и иных объектах.

Документ определяет полномочия органов местного самоуправления городских поселений и городских округов по организации газоснабжения населения: они будут заниматься подготовкой населения к приему газа в соответствии с межрегиональными и региональными программами газификации ЖКХ, а также согласовывать схемы газоснабжения населения.

Согласно закону, развитие газификации территорий России осуществляется на основании, в том числе, схем газоснабжения населения, порядок разработки и реализации которых устанавливается кабинетом министров. Ко второму чтению документа была принята поправка, согласно которой полномочия правительства РФ в области газоснабжения дополняются - оно будет утверждать методику расчета показателей газификации или определять орган власти, уполномоченный утверждать такую методику. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

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