Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство самой высокой башни "Москва-Сити"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство 104-этажного высотного жилого комплекса в "Москва-Сити", сообщила пресс-служба ведомства.

"Выдано разрешение на строительство многофункционального высотного жилого комплекса с подземной автостоянкой на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" (участок № 1). Объект расположен по адресу: 1-й Красногвардейский пр., вл. 13 (ЦАО, Пресненский)", - говорится в сообщении.

Комплекс возведут за счет средств инвестора, срок действия разрешения на строительство - до октября 2024 года. Проект подготовило архитектурное бюро Сергея Скуратова.

В составе высотного комплекса предусмотрен многоэтажный многоквартирный дом на 1417 квартир, 4-этажная подземная автостоянка на 321 машино-место и велопарковка, детский досуговый центр, офисы, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, объекты общественного питания и торговли. В небоскребе также появится детская и спортивная площадки на открытой террасе на уровне второго этажа и общественная смотровая площадка на кровле здания, откуда будет открываться вид на Москву. Высота 104-этажного здания составит более 400 метров. Общая площадь объекта - 256,4 тыс. кв. м, площадь квартир - 138,6 тыс. кв. м.

Как ранее сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, строительство самой высокой башни ММДЦ "Москва-Сити" может начаться в течение нескольких месяцев. Городская компания "Мосинжпроект" в мае 2018 года уже объявляла конкурс на проектирование 405-метрового небоскреба на территории центра, однако он не состоялся, так как была подана всего одна заявка. Единственной компанией, подавшей заявку на выполнение проектировочных работ, была структура Capital Group. Стоимость проектировочных работ по новой башне (без учета строительства) компания оценила в 1,45 млрд рублей.

Пока самым высоким строением "Москва-Сити" является 95-этажная башня "Восток" комплекса "Федерация" высотой 374 метра.