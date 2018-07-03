Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос почти на четверть за шесть месяцев 2018 года

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы за первые шесть месяцев текущего года вырос почти на четверть и составил более 582 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам во вторник помощник генерального директора аэропорта Камила Гамзатова.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы за первые шесть месяцев 2018 года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 582 тыс. 242 пассажира", - сказала Гамзатова.

По ее словам, на 14% увеличилось число авиавылетов. "Данный показатель в этот период составил 4 тыс. 624 рейса", - сообщила помощник гендиректора аэропорта.

В прошлом году в аэропорту Махачкалы перевезено рекордное количество пассажиров - 1,068 млн, что на 23% больше показателей 2016 года.

Единственный аэропорт

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. С мая 2017 года аэропорт получил допуск к приему и выпуску широкофюзеляжных самолетов Boeing-767-200, Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и их модификаций.

В феврале 2018 года международный аэропорт Махачкалы признан лучшим аэропортом в категории "Региональный проект СКФО" по версии экспертов премии "Воздушные ворота России".

Пропускная способность на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров в час. Отсюда выполняются рейсы в Москву (8-10 вылетов в день), Санкт-Петербург (ежедневно), Сургут, Ростов-на Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).